Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.



— Этот древний, значимый для каждого мусульманина праздник, который знаменует окончание священного месяца Рамадан, символизирует приверженность гуманистическим идеалам, благочестию и милосердию, обращает верующих к истокам ислама, к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий, — сказано в послании.

Путин отметил вклад мусульман России в укрепление межнационального мира, согласия в обществе, сохранения культурного многообразия и отстаивания приоритетных интересов страны.

Фото: Максим Платонов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман с окончанием поста и праздником Ид аль-Фитр — Ураза-байрам. Он пожелал счастья, мира, здоровья, добра и благополучия.

Маргарита Головатенко