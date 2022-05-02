Эксперт предупредил россиян об опасностях онлайн-банкинга через браузер

Доцент кафедры интеллектуальных систем информационной безопасности РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что при использовании браузерных версий банковских сервисов из-за недоступности мобильных приложений необходимо соблюдать осторожность. Об этом сообщает издание «Прайм».

По его словам, использование мобильного приложения безопаснее сайта банка. Дело в том, что при установке первого требуются проверки, связанные с мобильным устройством, а это повышает уровень защиты. Сайты банков являются внешними сервисами и не привязаны к конкретному устройству. К тому же мошенники могут их подделать. Поэтому нельзя переходить на страницу банка через ссылку в электронном письме или сообщении с телефона.

Также эксперт порекомендовал придумывать сложные пароли с использованием заглавных букв, цифр и символов, а также обновить антивирус на домашнем компьютере.

Фото: Ринат Назметдинов

В апреле ЦБ предложил обязать банки возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками, в течение 30 дней. Центробанк готовит соответствующие поправки в 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Также регулятор совместно со специалистами и участниками рынка разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных злоумышленниками.

Дарья Акимова