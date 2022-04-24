В ЦБ предложили обязать банки возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней

Банк России предложил обязать банки возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками, в течение 30 дней — ЦБ готовит соответствующие поправки в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», сообщает РБК.



Настоящим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Если предлагаемые ЦБ изменения вступят в силу, при установлении факта денежного перевода без согласия клиента банк будет должен вернуть средства в течение 30 дней после получения заявления.

Сейчас регулятор совместно со специалистами и участниками рынка разрабатывает механизм возврата гражданам средств, похищенных злоумышленниками.

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Недавно в Банке России заявили о почти пятикратном снижении активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года. Так, с начала года и до 23 февраля ЦБ инициировал блокировку более 80 тысяч номеров злоумышленников, а с 24 февраля по 15 апреля — 17 тысяч номеров.

Маргарита Головатенко