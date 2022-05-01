Лавров: Россия не ставит целью смену киевского режима

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не ставит целью смену режима на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Лаврова, подобным занимаются только США, которые этим занимаются по всему миру. Глава МИД отметил, что Россия хочет обеспечить безопасность жителей востока Украины. Он добавил, что Москва не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, только лишь, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление.

Кроме того, Лавров рассказал, что Украина саботирует переговоры с Россией, отметив, что у Зеленского «семь пятниц на неделе». Тот в течение одного дня может поменять позицию несколько раз.

Помимо этого, министр подчеркнул, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под какую-либо дату, включая День Победы. Он подчеркнул, что темпы ее осуществления зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для мирных жителей и российских военнослужащих.

Фото: скриншот видео Минобороны России

На днях Лавров заявил, что страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации России на Украине путем достижения политических договоренностей. Он также отметил, что спецоперация России на Украине завершится, как только будут реализованы и достигнуты заданные цели.



Дарья Акимова