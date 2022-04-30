Лавров: спецоперация на Украине завершится, как только будут достигнуты заданные цели

Специальная военная операция России на Украине завершится, как только будут реализованы и достигнуты заданные цели. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.



По его словам, главная задача заключается в защите Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), находившихся под ударами киевского режима на протяжении восьми лет.

Фото: скриншот видео Минобороны России

— Когда в 2014 году произошел переворот, они сказали, что они не хотят иметь ничего общего с людьми, которые пришли к власти незаконным путем, и попросили оставить их в покое... Они были объявлены террористами, и была начата террористическая операция лидерами путча, которые захватили власть силовыми, незаконными методами, — приводит слова Лаврова RT.

Накануне в Минобороны сообщили, что всего с начала спецоперации в Россию эвакуировали более 1 млн человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР. По данным ведомства, государственную границу страны пересекли почти 136 тысяч автомобилей.



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Диана Жиленкова