В России вступил в силу указ президента о дополнительных мерах по обеспечению IT-безопасности

Российский президент Владимир Путин подписал сегодня указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, постановляется создание подразделений по информационной безопасности в каждом ведомстве, учреждении и системообразующих организациях России.

Кроме того, с 1 января 2025 года учреждениям и госкомпаниям запрещается использование средств защиты информации, произведенных в недружественных странах.

Фото: kremlin.ru

14 апреля Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Ее будет возглавлять заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Всего в составе комиссии 27 членов.

Дарья Акимова