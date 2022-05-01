В Казани 2 мая ряд автобусов и троллейбусов начнет работу в 5 утра

В Татарстане 2 мая будут отмечать мусульманский праздник Ураза-байрам. Праздничные мероприятия начнутся в мечетях Казани в 6:30. Ряд автобусов и троллейбусов выйдут на линии в 5:00.

На маршруты выйдут автобусы № 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37, 47, 53, 54, 56, 63, 68, 74, 75, 91 и троллейбусы № 1, 2, 12.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Завтра, 2 мая, в Казани в честь праздника Ураза-байрам состоится семейный фестиваль «Рамазан Фест». Праздничная программа будет проходить в парке имени Горького с 13:00 до 17:00. Запланировано исполнение мунаджатов и нашидов, чтение стихов, анимационное, силовое и мыльное шоу, акробатические цирковые номера.



В мечетях Казани и других городов Татарстана гает-намазы начнут читать в 6:30, гает-вагазы — в 7:00. Совершение праздничного намаза планируется в 7:30. В мечетях сельской местности утренний намаз прочтут в 3:00, гает-вагазы — в 4:00, а гает-намазы — в 4:30. До 9:00 для туристов закроют мечеть Кул-Шариф.

Татьяна Леухина