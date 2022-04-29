В казанском парке Горького 2 мая пройдет «Рамазан Фест»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани 2 мая в честь праздника Ураза-байрам состоится семейный фестиваль «Рамазан Фест». Праздничная программа пройдет в парке имени Горького с 13.00 до 17.00. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

На мероприятии будут работать игровые зоны, а также пройдут мастер классы. В программе фестиваля — исполнение мунаджатов и нашидов, чтение стихов, анимационное, силовое и мыльное шоу, акробатические цирковые номера. В конце казанцы запустят в небо 70 голубей.

Отмечается, что праздник организует мухтасибат Вахитовского и Приволжского районов Казани.



Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом году ДУМ Татарстана объявило об отмене «Рамазан Феста» в связи с трагическим случаем нападения на казанскую гимназию №175. Праздничные мероприятия, которые были запланированы в других мухтасибатах республики после гает-намаза, также были отменены. Праздник в честь Ураза-байрама должен был состояться 13 мая также в парке имени Горького, а 12 мая в Татарстане было объявлено днем траура.



Максим Кокунин