2 мая в татарстанских мечетях прочтут молитвы в честь праздника Ураза-байрам

Фото: Максим Платонов

2 мая в Татарстане будет отмечаться мусульманский праздник Ураза-байрам. В честь этого в мечетях республики пройдут праздничные молитвы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В мечетях Казани и других городов Татарстана гает-намазы начнут читать в 6.30, гает-вагазы — в 7.00. Совершение праздничного намаза планируется в 7.30. В мечетях сельской местности утренний намаз прочтут в 3.00, гает-вагазы — в 4.00, а гает-намазы — в 4.30.

Отмечается, что накануне праздника в Казани ограничат посещение мечети «Кул-Шариф» для туристов. Ограничение будет действовать с 19.00 1 мая до 9.00 2 мая.

Фото: Ринат Назметдинов

На днях сообщалось, что на Ураза-байрам общественный транспорт Казани начнет работу в 5 утра. Это коснется проходящих через мечети столицы Татарстана маршрутов общественного транспорта.



Дарья Акимова