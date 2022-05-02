Новости общества

21:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +14 градусов

06:27, 02.05.2022
Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +14 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 2 мая, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +9 до +14 градусов. В Казани ожидается от +12 до +14 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +9 до +13 градусов.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем