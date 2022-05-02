Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +14 градусов
В понедельник, 2 мая, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер западный, юго-западный умеренный, утром и днем местами сильный порывами до 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра республики.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +9 до +14 градусов. В Казани ожидается от +12 до +14 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +9 до +13 градусов.Общество Татарстан
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