В Забайкальском крае при жесткой посадке Ми-8 погиб человек, шестеро пострадали

В Забайкальском крае вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме. Один человек погиб, шесть человек пострадали.

Вертолет загорелся при ударе о землю. Как пишет ТАСС, ссылаясь на источник, воздушное судно принадлежит частной авиакомпании «Мост Авиа».

Фото: wikimedia.org

По предварительным данным, на борту находились 15 человек: экипаж и пожарные лесхоза. В качестве приоритетных версий причины жесткой посадки рассматриваются отказ техники и ошибка экипажа.

На этой неделе на территории Кумысной поляны в Саратове упал вертолет «Ансат». На борту вертолета находились три человека. Одному из них удалось катапультироваться. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии с ушибами нижних конечностей.



Татьяна Леухина