Зяббаров: во всех районах Татарстана стартовали весенние полевые работы

Во всех районах Татарстана стартовали весенние полевые работы. Подкормка озимых культур и многолетних трав выполнена на 606 тысяч га, что составляет 68% от плана. Об этом сообщил заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

По его словам, боронование нужно провести на площади 2,8 млн га. На данный момент работы выполнены на 1,1 млн га (39% от плана). Также продолжается накопление минеральных удобрений. Сегодня республиканские аграрии имеют 180 тысяч тонн действующего вещества, или в среднем 64,8 кг д.в./га.

Фото: realnoevremya.ru

Также сельхозтоваропроизводители получили из бюджета 4,1 млрд рублей. Из них 1,7 млрд предусмотрено на растениеводство, 1,4 млрд — на животноводство, более 458 млн — на технику, 252,6 млн — на поддержку малых форм хозяйствования (МФХ) и личных подсобных хозяйств (ЛПХ), сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В этом месяце стало известно, что республика попала в список российских регионов по наибольшему производству тепличных овощей. Наряду с Татарстаном в перечне оказались Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская и Челябинская области, Ставропольский край и Мордовия.

Диана Жиленкова