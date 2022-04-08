Татарстан вошел в список российских регионов по наибольшему производству тепличных овощей

Татарстан оказался в числе российских регионов-лидеров по производству тепличных овощей. Наряду с республикой в списке оказались Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская и Челябинская области, Ставропольский край и Мордовия, сообщает Минсельхоз России.

Как рассказали в ведомстве, по состоянию на 5 апреля в теплицах вырастили 345,5 тысячи тонн продукции. Это на 11,1% больше, чем год назад. Например, выращено 215,6 тысячи тонн огурцов (+4,1%) и 122,4 тысячи тонн томатов (+14,4%).

Фото: realnoevremya.ru

По данным Минсельхоза, за последние пять лет в России ввели и модернизировали около 1,5 тысячи га площадей тепличных комплексов. По итогам 2021 года их общая площадь возросла на 10% до 3,3 тысячи га.



Недавно первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков сообщил, что в республике накопили 152 тыс. тонн удобрений — это 55,1 кг действующего вещества на один гектар. Более 100 кг на гектар накопили Тетюшский и Заинский районы.



Диана Жиленкова