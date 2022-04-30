В китайском вузе оценили «самый жесткий ответ» России на западные санкции

Приостановка поставок газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях стало «самым жестким ответом» России на санкции Запада. Об этом говорится в статье декана Китайского исследовательского института энергетической политики Линя Боцяна.

Эксперт считает, что кризис на Украине обернулся еще большей волатильностью международного рынка нефти и газа, которые ранее пострадали от пандемии коронавируса, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

По мнению Линя Боцяна, для достижения эффективного замещения российских нефти и газа Евросоюзу следует нарастить дополнительный импорт из Катара и США. При этом масштабная и стабильная нефтегазотранспортная инфраструктура с Европой у этих стран не налажена.

На этой неделе в связи с неоплатой в рублях «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша). Некоторые страны также отказались соблюдать такое требование, например Чехия и Финляндия.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что большинство ключевых партнеров страны перешли на расчет за газ в рублях. Глава МИД отметил, что после начала спецоперации на Украине страны Запада украли у России более $300 млрд.

Диана Жиленкова