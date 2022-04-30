Экологи во время облета территории Татарстана выявили более 40 нарушений
В Татарстане экологи в ходе авиаобследования территории республики выявили 41 природоохранное нарушение. Об этом сообщает региональное Министерство экологии и природных ресурсов.
По данным ведомства, был проведен вертолетный облет территорий Верхнеуслонского, Апастовского, Буинского, Тетюшского и Камско-Устьинского районов. Чаще всего специалисты обнаруживали незаконное размещение отходов.
Отмечается, что мероприятие проведено в рамках санитарно-экологического двухмесячника в республике. Ранее уже проводился подобный авиаоблет, в ходе которого было выявлено 192 нарушения в 10 районах Татарстана.
Накануне сообщалось, что в Альметьевске экологи обнаружили несанкционированную свалку объемом в 900 кубов. Как сообщили в Минэкологии, на территории в 600 кв. м находились автомобильные покрышки, мусор от сноса и разборки зданий. Свалку ликвидировали.
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