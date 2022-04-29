Россия доставила на Украину более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи

Со 2 марта Россия доставила на Украину 16 489 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, также проведены 933 гуманитарные акции. Из них семь организованы сегодня в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Харьковской и Запорожской областях, в ходе них местные жители получили 396,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Фото: realnoevremya.ru

Мизинцев добавил, что на пунктах сбора подготовили свыше 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, в том числе детское питание и жизненно важные медикаменты, передает «РИА Новости».

Также сегодня генерал-полковник сообщил, что за сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию России эвакуировали почти 22 тысячи человек. Всего с начала спецоперации в страну прибыли более 1 млн переселенцев, в том числе 190 тысяч детей.



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Диана Жиленкова