За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали почти 22 тысячи человек
За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на территорию России эвакуировали 21 972 человека, в том числе 2 693 ребенка. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, в общей сложности с начала спецоперации в страну эвакуировали более 1 млн человек, включая 190 тысяч детей. Также государственную границу России пересекли почти 136 тысяч автомобилей, передает «РИА Новости».
По данным Минобороны, сегодня Вооруженные силы России поразили еще 38 военных объектов Украины. Также в течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой и реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» у населенного пункта Топольское.
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