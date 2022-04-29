За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали почти 22 тысячи человек

Фото: кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на территорию России эвакуировали 21 972 человека, в том числе 2 693 ребенка. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в общей сложности с начала спецоперации в страну эвакуировали более 1 млн человек, включая 190 тысяч детей. Также государственную границу России пересекли почти 136 тысяч автомобилей, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

По данным Минобороны, сегодня Вооруженные силы России поразили еще 38 военных объектов Украины. Также в течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой и реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» у населенного пункта Топольское.



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Диана Жиленкова