В Татарстане с начала санитарно-экологического двухмесячника вывезли более 140 тысяч кубометров мусора

Фото: Максим Платонов

С начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане вывезено более 140 тысяч кубометров твердых бытовых отходов, посажено свыше одной тысячи деревьев и кустарников. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.

По данным ведомства, с начала месяца выявили 2 271 нарушение, из них 1 597 уже устранили. Также назначены административные штрафы на общую сумму 810 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, обнаружены более 1,1 тысячи мест незаконного размещения отходов. Из них 878 ликвидировали. Также поступили 1 257 обращений о нарушениях от жителей республики.

Напомним, санитарно-экологический двухмесячник стартовал в Татарстане 1 апреля и продолжится до конца мая. В план работ включена очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ и др.

Также в прошлые выходные в Казани прошел общегородской субботник, на который вышли почти 60 тысяч человек. Участие приняли коллективы администраций районов, управляющих компаний, образовательных, спортивных и культурных учреждений, а также школьники и студенты.

Диана Жиленкова