В Казани на общегородской субботник вышли почти 60 тысяч человек

В Казани сегодня в общегородском субботнике приняли участие почти 60 тысяч человек, сотрудники порядка 1030 предприятий и организаций города. К работам привлекли около 400 единиц техники.

На субботник вышли коллективы администрации районов, управляющих компаний, образовательных, спортивных и культурных учреждений, а также школьники и студенты.

Фото: kzn.ru

Запланировано было очистить более 1 млн 300 тыс. кв.м зеленых зон, 73 тыс. кв.м прилегающим к предприятиям территорий, свыше1 млн 260 тыс. кв.м дорог, 45 га парков и скверов, 1789 дворов и ограждения протяженностью 7 тыс. погонных метров, сообщается на сайте мэрии Казани.

На Центральный субботник, который проходил в парке «Крылья Советов», вышли более тысячи жителей. Общими усилиями удалось собрать 247 мешков мусора, в том числе 37 мешков пластика, 66 мешков со стеклом.



Татьяна Леухина