«Коммерсант»: Haribo приостановит поставки продукции в Россию
Немецкая компания по производству сладостей Haribo приостановит поставки продукции для российского рынка. О данном решении уже уведомлены торговые сети.
Как объяснили в Haribo, конфликт на Украине усугубил «и без того сложную экономическую ситуацию» в стране, в результате чего поднялись цены на сырье, изменились цепочки поставок и подорожала логистика.
Однако принятое решение о приостановке поставок в Россию до особого распоряжения не означает объявление простоя или уход с местного рынка. Деятельность компании в стране сохранится, Haribo просит торговые сети не расторгать договоры поставки, передает «Коммерсант».
В марте швейцарская компания Nestle объявила о приостановке в России работы брендов KitKat и Nesquik. Принятое решение также связано с событиями на Украине. В том же месяце о приостановке деятельности в стране сообщила американская компания Mars.
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