«Коммерсант»: Haribo приостановит поставки продукции в Россию

Немецкая компания по производству сладостей Haribo приостановит поставки продукции для российского рынка. О данном решении уже уведомлены торговые сети.

Как объяснили в Haribo, конфликт на Украине усугубил «и без того сложную экономическую ситуацию» в стране, в результате чего поднялись цены на сырье, изменились цепочки поставок и подорожала логистика.



Фото: ru.wikipedia.org

Однако принятое решение о приостановке поставок в Россию до особого распоряжения не означает объявление простоя или уход с местного рынка. Деятельность компании в стране сохранится, Haribo просит торговые сети не расторгать договоры поставки, передает «Коммерсант».

В марте швейцарская компания Nestle объявила о приостановке в России работы брендов KitKat и Nesquik. Принятое решение также связано с событиями на Украине. В том же месяце о приостановке деятельности в стране сообщила американская компания Mars.

Диана Жиленкова