Холдинг «Коломенский» приобрел российский бизнес финской Fazer
Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» приобрел российский бизнес финской компании Fazer. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба холдинга.
В конце марта финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer заявил о планах сменить свое юридическое наименование на ООО «Хлебный дом» для продолжения работы в России. Такое решение приняли в связи с уходом группы Fazer с российского рынка.
Вчера ФАС сообщила о планах группы инвестиционно-строительных компаний MAX приобрести российскую сеть магазинов OBI. Соответствующие ходатайства поступили в антимонопольную службу.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым