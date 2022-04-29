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Холдинг «Коломенский» приобрел российский бизнес финской Fazer

16:59, 29.04.2022
Холдинг «Коломенский» приобрел российский бизнес финской Fazer
Фото: wikipedia.org

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» приобрел российский бизнес финской компании Fazer. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба холдинга.

В конце марта финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer заявил о планах сменить свое юридическое наименование на ООО «Хлебный дом» для продолжения работы в России. Такое решение приняли в связи с уходом группы Fazer с российского рынка.

Фото: flickr.com

Вчера ФАС сообщила о планах группы инвестиционно-строительных компаний MAX приобрести российскую сеть магазинов OBI. Соответствующие ходатайства поступили в антимонопольную службу.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля

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