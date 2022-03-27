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Финская компания Fazer сменит юридическое название для продолжения работы в России

17:45, 27.03.2022
Финская компания Fazer сменит юридическое название для продолжения работы в России
Фото: fi.wikipedia.org

Финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer планирует сменить свое юридическое наименование на ООО «Хлебный дом» для продолжения работы в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителей компании, смена наименования не повлечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к сотрудникам, потребителям и контрагентам. Решение принято в связи с уходом группы Fazer с рынка в России.

Ранее компания объявила о решении прекратить всю деятельность в России из-за событий на Украине. До этого она остановила экспорт и инвестиции в страну.

Фото: fazer.com

24 марта один из крупных мировых производителей табачной продукции — Philip Morris International заявил, что рассматривает варианты реструктуризации бизнеса в России, включая и возможную передачу активов. Подобное решение было связано с продолжающимися логистическими трудностями и изменениями в регуляторной среде.

Дарья Акимова
БизнесОбщество

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