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Курс евро опустился до 74 рублей впервые с марта 2020 года

15:16, 29.04.2022
Курс евро опустился до 74 рублей впервые с марта 2020 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Курс евро достиг 74 рублей впервые с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15.16, курс евро достиг 73,74 рубля, доллар снизился до 70,5 рубля.

Фото: moex.com

Сегодня днем курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 71 рубля впервые с 11 ноября 2021 года.

В конце апреля курс евро на открытии торгов на Московской бирже впервые с марта 2020 года опустился ниже 75 рублей.

Татьяна Леухина
ЭкономикаФинансыОбщество

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