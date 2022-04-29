Курс евро опустился до 74 рублей впервые с марта 2020 года

Курс евро достиг 74 рублей впервые с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 15.16, курс евро достиг 73,74 рубля, доллар снизился до 70,5 рубля.

Фото: moex.com

Сегодня днем курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 71 рубля впервые с 11 ноября 2021 года.

В конце апреля курс евро на открытии торгов на Московской бирже впервые с марта 2020 года опустился ниже 75 рублей.



Татьяна Леухина