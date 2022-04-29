Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 71 рубля впервые с 11 ноября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 11.49, доллар снизился на 1,72% — до 70,86 рубля. До этого к 11.43 доллар снижался до 70,99 рубля (-1,5%), евро снижался до 74,87 рубля (-0,67%). По данным на 10.23, курс доллара ускорил рост до 0,19% и торговался на отметке 72,23 рубля, курс евро поднимался до 75,55 рубля (+0,24%).

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8 апреля курс евро на Московской бирже опускался до 79 рублей впервые с июня 2020 года, а доллар до 74 рублей первый раз с 30 декабря 2021 года. На 14.20 мск он упал на 2,30 рубля, до 79,15 рубля. Стоимость доллара в то же время снижалась на 1,20 рубля, до 74,65 рубля.

Максим Кокунин