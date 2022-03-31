Лавров: новые власти Афганистана удерживают страну на плаву, несмотря на давление США

Несмотря на нехватку управленческого опыта и политико-дипломатическое давление со стороны США, новые власти Афганистана справляются с поддержанием государства на плаву, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на третьей министерской конференции стран — соседей Афганистана (Россия, КНР, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).



Лавров отметил, что есть определенные положительные результаты на контртеррористическом направлении. Министр обозначил основное препятствие для официального признания нового правительства в Кабуле. Лавров считает, что основная проблема заключается в отсутствии репрезентативности:

— Имею в виду отсутствие в органах власти тех лиц, которые представляли бы интересы не только разных этнических групп страны, национальных и конфессиональных меньшинств, но и политических сил, — приводит его слова ТАСС.

Маргарита Головатенко