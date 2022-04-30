В Татарстане на капремонт сетей водоснабжения в селах Буинского района выделят 34 млн рублей
Главное управление инженерных сетей Татарстана объявило тендер на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения в селах Буинского района республики. Начальная цена договора — 34,2 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет региона.
Работы необходимо выполнить до 1 ноября текущего года. Капремонт запланирован в следующих населенных пунктах:
- село Мокрая Савалеевка, поселок Курбаш и деревня Протопопово (13,2 млн рублей);
- село Бикмуразово (13,9 млн рублей);
- село Чураково (первый этап: 7 млн рублей).
Заявки на участие принимаются до 16 мая. Подрядчика определят 19 мая.
Несколько дней назад стало известно, что в Татарстане на капремонт сетей горячего водоснабжения в поселке Джалиль выделят 50,5 млн рублей из бюджета региона. Работы планируют завершить до 1 декабря 2022 года.
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