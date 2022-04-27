В Татарстане на капремонт сетей горячего водоснабжения в поселке Джалиль выделят 50 млн рублей

Главное управление инженерных сетей Татарстана объявило тендер на проведение капитального ремонта сетей горячего водоснабжения в поселке городского типа Джалиль Сармановского района республики. На эти цели предусмотрели 50,5 млн рублей из бюджета региона.

В перечень задач входят земляные работы, прокладка трубопроводов и установка фасонных частей, врезки в дома и т.д. Работы необходимо провести по различным линиям водоснабжения, например, от дома №15 по улице 30 лет Победы до дома №10 по улице Кул Шарифа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Услугу необходимо оказать до 1 декабря текущего года. Заявки на участие принимаются до 11 мая, подрядчика определят 16 мая.

Недавно стало известно, что в столице Татарстана на строительство сетей водоснабжения и водоотведения к военному госпиталю по улице Рауиса Гареева выделят более 16 млн рублей. Работы планируют завершить до 31 мая текущего года.



Диана Жиленкова