В 2021 году россияне стали на 20,5% чаще использовать кредитные карты

В 2021 году число жителей России, имеющих активную кредитную карту, увеличилось на 20,5%, до 20,5 млн человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса по подбору кредитов «Кредистория».

В 2020 году это количество снизилось на 1%, в 2019 году повысилось только на 9%. Также вырос спрос на кредиты наличными. В 2021 году 19,5 млн граждан оформило как минимум один такой новый заем. Это количество увеличилось на 7%.

Кроме того, среди банковских клиентов, которые в четвертом квартале 2021 года обращались за новым займом, 16% уже имели четыре и более действующих кредита. В 2019-м таких граждан было 12%, в 2018 году — только 7%.

В октябре 2021 года количество кредиток у россиян увеличилось на 2,2% — до рекордных 44,3 миллиона карт. Объем задолженности вырос до 1,2 триллиона рублей. Это был максимальный показатель за всю историю наблюдений.



Дарья Акимова