Исследование: 3 из 4 россиян не намерены отказываться от наличных денег

73% жителей России не планируют отказываться от наличных денег. Это на 8% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Согласно результатам опроса, полный переход на безналичный расчет поддерживают лишь 15% россиян. Чаще других к этому готовы граждане до 34 лет, а также те, кто имеет доход более 80 тысяч рублей.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что больше всего россиян было готово отказаться от наличных денег в 2014 году (21%). Меньше всего — в первый год пандемии, то есть в 2020 году (12%).

В феврале сообщалось, что в 2021 году количество россиян, имеющих активную кредитную карту, увеличилось на 20,5%, до 20,5 млн человек. Также поднялся спрос на кредиты наличными. По итогам прошлого года 19,5 млн граждан оформило как минимум один такой новый заем.



Диана Жиленкова