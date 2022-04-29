В Заинске на ремонт дорожно-уличной сети выделят 30 млн рублей
В Заинске на ремонт дорожно-уличной сети выделят 30 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Подрядчику необходимо отремонтировать 0,820 км дорог. Работы необходимо выполнить до 11 октября текущего года. Финансируется закупка из бюджета Татарстана.
На дорогах необходимо обновить асфальт, установить дорожные знаки, разметку, переустроить инженерные коммуникаций, посадить деревья и кустарники.
Во вторник стало известно, что на ремонт дорожно-уличной сети в Казани выделят 789 миллионов рублей. Работы должны выполнить до 25 октября текущего года.
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