В Казани отремонтируют дорожно-уличную сеть за 789 млн рублей

На ремонт дорожно-уличной сети в Казани выделят 789 млн рублей. Несколько таких тендеров размещено на портале госзакупок, заказчиком выступает Главтатдортранс.

Например, работы запланированы на прилегающей территории Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель» по улице Рихарда Зорге. Также запланирован ремонт дорожно-уличной сети на улице Звонкой в жилом массиве «Восточный».

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, в списке указаны следующие объекты:

подъезд и прилегающая территория Казанского государственного аграрного университета по улице Рауиса Гареева;

прилегающая территория Центральной городской клинической больницы №18 по улице Хусаина Мавлютова;

сети ливневой канализации на пересечении улиц Салиха Сайдашева и Яшляр;

проезжая часть и тротуары по улицам Новосельской, 3-й Давликеевской и Рощинской в поселке Мирный;

улица Альфреда Халикова от улицы Девятаева до Тази Гиззата и от улицы Протопопа Аввакума до Саид-Галеева и др.

Сроки выполнения работ — до 25 октября 2022 года. Заявки на участие принимаются до 12 мая. Подрядчика определят 16 мая.



Накануне стало известно, что Татарстан получит 5,5 млрд рублей на ремонт и строительство дорог. Например, на работы по федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» для республики предусмотрели 1 млрд рублей.

Диана Жиленкова