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Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре в субботу

13:25, 29.04.2022
Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре в субботу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем 30 апреля на территории Татарстана местами ожидается сильный южный, юго-западный ветер порывами 15—18 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Гидрометцентра РТ, в субботу, 30 апреля, в республике местами пройдет дождь, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом. Минимальная температура воздуха ночью +2..-3 градуса, на востоке при прояснениях до -6, днем ожидается до +10..+15 градусов.

Общество Татарстан

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