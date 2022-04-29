Синоптики предупредили татарстанцев о сильном ветре в субботу
Синоптики предупредили татарстанцев о неблагоприятных погодных условиях в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем 30 апреля на территории Татарстана местами ожидается сильный южный, юго-западный ветер порывами 15—18 м/с.
По данным Гидрометцентра РТ, в субботу, 30 апреля, в республике местами пройдет дождь, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом. Минимальная температура воздуха ночью +2..-3 градуса, на востоке при прояснениях до -6, днем ожидается до +10..+15 градусов.Общество Татарстан
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