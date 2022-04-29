В Татарстане на проект строительства подъездных путей к глэмпингу Urman Camp выделят 1,4 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

Главтатдортранс объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству подъездных путей к глэмпингу Urman Camp в Кургузинском сельском поселении Зеленодольского района Татарстана. На эти цели предусмотрено 1,4 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчику будет необходимо выполнить инженерно-геодезические и гидрометеорологические изыскания, проектирование автодороги, проект планировки и межевания территории, рекультивации земель и освоения лесов, историко-культурную экспертизу и определить достоверность сметной стоимости.

Источником финансирования является бюджет Татарстана. Заявки можно подавать до 20 мая. Работы необходимо выполнить до 1 июля 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Главтатдортранс объявил тендер на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству и капитальному ремонту автодорог в Татарстане. На эти цели предусмотрели 102,4 млн рублей из бюджета республики.

Дарья Акимова