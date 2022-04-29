В Татарстане на проектную документацию по строительству и капремонту дорог выделят 102,4 млн рублей

Главтатдортранс объявил тендер на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству и капитальному ремонту автодорог в республике. На эти цели предусмотрели 102,4 млн рублей из бюджета региона.

Согласно техзаданию, необходимо выполнить проектную документацию по капремонту улицы Нурихана Фаттаха в Кировском районе Казани, а также по строительству дороги от трассы А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск до границы Казани в Зеленодольском районе. Срок выполнения работ — до 1 октября 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Подрядчику необходимо выполнить топографо-геодезические работы в местной системе координат, составить график выполнения подрядных работ, ведомость объемов конструктивных решений и т.д. Проектная документация должна получить положительное заключение госэкспертизы.

Заявки на участие принимаются до 16 мая. Подрядчика определят 20 мая.

Недавно Главтатдортранс объявил тендер на ремонт дорожно-уличной сети в Казани. На эти цели предусмотрели 789 млн рублей. Работы планируют завершить до 25 октября текущего года.



Диана Жиленкова