На летние спортивные мероприятия в Казани потратят 2,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Власти Казани выделили 2,5 млн рублей на проведение спортивных мероприятий. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МУП «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани».

В цену включены услуги врачей, судей, ведущих, фотографов наградной группы и т.д., а также предоставление техники, транспорта.

До 1 декабря 2022 года в Казани планируют провести открытий чемпионат Team sprint по лыжероллерам. На эти цели из бюджета выделили 68 217 рублей. Точной даты соревнований пока нет — она будет согласовываться позже. Также в планах муниципальных властей повести закрытие сезона первенства по гребным видам спорта, на которое выделили 59 246 рублей.

Фото: Максим Платонов

Также в Казани пройдут всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч 2022». На их проведение выделили 211 333 рубля. В эту цену входит организация судейской работы, медицинское сопровождение соревнований, услуги ведущего и фотосъемка.

В рамках Всероссийского дня физкультурника — 2022 в Казани намечены турниры по футболу, боксу и каратэ, фестиваль силовых видов спорта и чемпионат по перетягиванию каната. Также намечены другие спортивные мероприятия. В общей сложности проведение Всероссийского дня физкультурника будет стоит 230 тысяч рублей.

Фото: Ринат Назметдинов

Отдельными пунктами значатся чемпионат и первенство Казани по плаванию, детская велогонка «Велосипед — это здорово», кубок генерального консульства Китая по го/вейчи и всероссийский день бега «Кросс наций — 2022».

В рамках празднования дня образования Татарстана и дня Казани власти планируют провести турниры по баскетболу «3x3», по мини-футболу и шахматам. Также в рамках мероприятия пройдут открытый чемпионат Казани по спортивному метанию ножа, легкоатлетические соревнования. Все это обойдется бюджету в 121 739 рублей.

Фото: Альберт Муклоков

Также в этом году в Казани собираются провести летний чемпионат по триатлону, первенство и чемпионат по спортивному ориентированию, легкоатлетический кросс, кубок города по футболу среди ветеранов, чемпионаты по пляжному волейболу среди мужчин и женщин и ряд других спортивных соревнований.

Срок подачи заявок на участие в тендере начался накануне, 28 апреля, и продлится до 13 мая.

Артем Гафаров