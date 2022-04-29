Голикова заявила, что численность зарегистрированных безработных практически не меняется с начала марта

В России число официально зарегистрированных безработных в России не увеличилось относительно 1 марта. По данным на 25 апреля, в стране зарегистрировано 681 тысяча безработных, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

— По-прежнему численность зарегистрированных безработных практически не меняется по сравнению с началом марта, — приводит ТАСС ее слова.

Численность зарегистрированных безработных на 1 марта составляла 682,8 тысячи человек, на 25 апреля — 681 тысячу человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Росстат в среду сообщил, что по итогам марта текущего года уровень безработицы в России составил 4,1%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 3,1 млн безработных, что на 38% выше, чем годом ранее. Аналогичный показатель был и в феврале, подчеркнули в статистическом ведомстве.



Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на прошлой неделе сообщила, что в Татарстане численность зарегистрированных безработных по состоянию на 22 апреля составляет 10 757 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,53%. По состоянию на 1 марта число безработных составляло 10 242 человека.

Татьяна Леухина