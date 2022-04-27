В марте уровень безработицы в России составил 4,1%

Фото: Максим Платонов

По итогам марта текущего года уровень безработицы в России составил 4,1%. Такие данные приводит Росстат.

Так, в прошлом месяце в стране было зарегистрировано 3,1 млн безработных, что на 38% выше, чем годом ранее. Такой показатель наблюдался и в феврале. Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем уровень безработицы не изменился.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что доля занятого населения в возрасте 15 лет и старше в марте составила 59,4%. Причем уровень занятости среди сельских жителей (53,4%) ниже показателей, регистрируемых в городе (61,3%).

В Татарстане численность зарегистрированных безработных по состоянию на 22 апреля составила более 10,7 тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы в республике оценили в 0,53%. Количество вакансий на рынке труда — свыше 61 тысячи.



Диана Жиленкова