В Татарстане уровень безработицы составляет 0,53%

В Татарстане численность зарегистрированных безработных по состоянию на 22 апреля составляет 10 757 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,53%, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По состоянию на 1 марта число безработных составляло 10 242 человека. Сейчас в республике есть спрос на рабочую силу. Количество вакансий на рынке труда — 61 252.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Большинство вакансий приходится на сферу строительства (33% всех вакансий), в производстве (14%), на транспорте, в сфере образования и науки, а также в пищевой промышленности, передает пресс-служба президента РТ.

Сегодня министр экономики РТ Мидхад Шагиахметов заявил, что ситуация на рынке труда Татарстана характеризуется как относительно стабильная. При этом он предупредил, что в ближайшие три месяца 34 предприятия имеют риски по снижению загрузки мощностей.



Татьяна Леухина