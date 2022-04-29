Госкомитет Татарстана по биоресурсам: в республике проснулись змеи

После зимнего анабиоза в лесах Татарстана пробудились и начали свою бурную деятельность обыкновенные гадюки. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков рассказал, что пресмыкающиеся выбираются на поверхность сразу, как только в ночное время устанавливается плюсовая температура. Пока они еще слишком вялые из-за прохладной погоды.

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Однако в ведомстве призвали татарстанцев быть внимательными во время прогулок по лесу. При случайной встрече со змеей нельзя проявлять агрессию, делать резких движений, нужно медленно отойти от пресмыкающегося и соблюдать дистанцию. При ходьбе шевелить палкой траву.

На этой неделе энтомолог, доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев предупредил, что начало пика активности клещей в этом сезоне может сместиться с первомайских праздников на 9 мая. Это связано с сохраняющимся снежным покровом в лесах республики.

Татьяна Леухина