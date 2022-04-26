В КФУ рассказали, когда ожидается пик активности клещей

Начало пика активности клещей в этом сезоне может сместиться с первомайских праздников на 9 мая. Такой прогноз дал энтомолог, доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

Это связано с сохраняющимся снежным покровом в лесах республики. Там его высота местами достигает полуметра.

— Пока снег не сойдет, клещей не будет. Обычно клещи появляются, когда сходит снежный покров, просыхает почва.

Фото: pxhere.com

По словам Шулаева, в этом году сезон активности клещей может сместиться более чем на неделю. При этом на опушках леса клещи появятся раньше, но это не будет массовым явлением.

В Казани они встречаются преимущественно в лесопарковой пригородной зоне. В частности, в лесопарке в поселке Нагорный, на Лебяжьем, передает пресс-служба КФУ.

12 апреля Камский детский медицинский центр в Челнах зарегистрировал первое обращение с укусом клеща. Он укусил подростка. Кровопийцу поместили в контейнер и доставили в лабораторию.



Татьяна Леухина