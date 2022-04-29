«Боржоми» временно приостанавливает производство в Грузии из-за финансовых проблем

Компания по розливу пресной и минеральной воды «Боржоми» объявила, что временно приостанавливает производство на заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам представителей «Боржоми», с начала спецоперации на Украине компания находится в сложной ситуации. Помимо трудностей с реализацией продукции на основных рынках, был ограничен доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами. «Боржоми» продолжает работать и в настоящее время в надежде существенно исправить ситуацию, но пока этого не удалось сделать.

Фото: wikipedia.org

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Дарья Акимова