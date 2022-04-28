Производители напитков в России предупредили о нехватке комплектующих на предприятиях

Производители соковой продукции и безалкогольных напитков в России опасаются, что из-за высокой доли импортного оборудования на предприятиях возможны сбои поставок комплектующих приведут к проблемам, вплоть до остановки линий. Об этом сообщил президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков.

По его словам, производство напитков в России более чем на 90% укомплектовано иностранным оборудованием, в том числе европейским. Пока что замена на российские аналоги не представляется возможной.

Фото: wikimedia.org

Новиков заявил, что отрасль нуждается в поддержке властей и выразил надежду, что ответные санкции России не будут связаны с изменениями логистической инфраструктуры, пишет «РИА Новости».

В начале марта американские корпорации The Coca-Cola Company и PepsiCo заявили, что приостанавливают свою деятельность на территории России. «Coca-Cola HBC Россия» принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.



PepsiCo сообщала, что временно ограничивает продажу напитков, а также рекламную деятельность, при этом она продолжит продавать товары первой необходимости, в том числе детское питание.

Татьяна Леухина