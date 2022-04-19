Попова: говорить о завершении пандемии COVID-19 не приходится

Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса не приходится. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



По ее словам, инфекция по-прежнему является значимой угрозой для жизни и здоровья жителей страны. В особенности это касается тех, кто относится к группам риска.

Фото: Ринат Назметдинов

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на сегодняшний день 97,5% подтвержденных случаев заболевания относятся к штамму «омикрон». Еще 0,5% приходится на «дельту». Оставшиеся 2% заражений связаны с другими не доминирующими вариантами COVID-19.



Накануне Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус, предусматривающий не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю. Теперь этот показатель определяется исходя из активности эпидемического процесса инфекции в регионе.

Диана Жиленкова