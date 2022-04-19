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Попова: говорить о завершении пандемии COVID-19 не приходится

15:26, 19.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Попова: говорить о завершении пандемии COVID-19 не приходится
Фото: realnoevremya.ru

Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса не приходится. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, инфекция по-прежнему является значимой угрозой для жизни и здоровья жителей страны. В особенности это касается тех, кто относится к группам риска.

Фото: Ринат Назметдинов

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на сегодняшний день 97,5% подтвержденных случаев заболевания относятся к штамму «омикрон». Еще 0,5% приходится на «дельту». Оставшиеся 2% заражений связаны с другими не доминирующими вариантами COVID-19.

Накануне Роспотребнадзор отменил норматив по охвату тестированием на коронавирус, предусматривающий не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю. Теперь этот показатель определяется исходя из активности эпидемического процесса инфекции в регионе.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    почему?! не приходится?!
    ПРИХОДИТСЯ!
    пандемия завершилась!
    верить поповой нет оснований!

    кто она по какому праву она несет чушь?! хватит верить этой гражданке!!
    мало ли что она еще скажет?! на каком основании?! она говорит чтоесть пандемия? Тедреус Гебреус сказал?? ЕЙ эфиопский марксист экономист неспецилаист! ВПРОЧЕМ и ВОЗ тоже!

    хватит слушать поповых! хватить ей внимать! Пора принимать процессуальные решения по отношению к сотрудникам РПН и закрывать эту конторку!

    все видим видно же АФЕРА ВСЕ ЭТО!!!обман!
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