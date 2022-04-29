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Росавиация продлила ограничения на полеты на юг страны до 7 мая

09:25, 29.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Росавиация продлила ограничения на полеты на юг страны до 7 мая
Фото: realnoevremya.ru

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах до 03.45 по московскому времени 7 мая, сообщает RT.

В списке аэропортов, в которые ограничили полеты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям перевозить пассажиров альтернативными маршрутами через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Фото: realnoevremya.ru

До этого Росавиация продлевала ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 1 мая.

Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны с 24 февраля для гражданских самолетов в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество

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