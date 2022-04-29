Росавиация продлила ограничения на полеты на юг страны до 7 мая
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах до 03.45 по московскому времени 7 мая, сообщает RT.
В списке аэропортов, в которые ограничили полеты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям перевозить пассажиров альтернативными маршрутами через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.
До этого Росавиация продлевала ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 1 мая.
Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны с 24 февраля для гражданских самолетов в связи с проведением специальной военной операции на Украине.
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