Блинкен: в США не обсуждают отмену антироссийских санкций

На данный момент в правительстве США не обсуждают возможность отмены антироссийских санкций. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.



Отвечая на вопрос, требуется ли для отмены каких-либо ограничительных мер прекращение огня на Украине, Блинкен заявил: «Как минимум, любое движение по каким-либо санкциям потребовало бы чего-то подобного», передает ТАСС.

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На прошлой неделе США расширили санкционный список против России. Ограничительные меры ввели в отношении около 30 физических лиц, в том числе «связанных» с банком «Открытие». Под санкции попали первый зампред ЦБ России Ксения Юдаева и председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Диана Жиленкова