Российский рынок акций снизился на 1,7% по индексу Мосбиржи

Российский рынок акций прервал подъем, который наблюдался в последние дни. По итогам торгов индекс Московской Биржи составил 2383,66 пункта (-1,7%), индекс РТС — 1041,91 пункта (-0,7%).

Кроме того, большинство «голубых фишек» на Мосбирже подешевели в пределах 5,6%. А курс доллара опустился до 72,14 рубля (-0,64 рубля), передает «Интерфакс».

Фото: pixabay.com

Сегодня утром индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся на 0,44%, РТС — на 0,46%. Кроме того, курс евро впервые с марта 2020 года опустился ниже 75 рублей. По состоянию на 10:00 (мск) показатель составлял 74,9 рубля (-0,54%).

Диана Жиленкова