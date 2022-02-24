Членов международной миссии ОБСЕ планируют временно эвакуировать с Украины

Всех членов международной миссии ОБСЕ планируют эвакуировать с Украины в кратчайшие сроки. Такое решение приняла генеральный секретарь организации Хельга Шмид.

По ее словам, причиной являются продолжающиеся боевые действия и ухудшающаяся ситуация с безопасностью в Украине. Решение согласовано с действующим председателем ОБСЕ, передает «РИА Новости».



Сегодня утром в Донбассе началась военная операция РФ. Как сообщили в Минобороны России, поставленные перед группировками российских войск на день задачи выполнены успешно. Сбиты два украинских Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар».

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Диана Жиленкова