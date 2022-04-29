Татарские книги покоряют Алтай

Фото: Татарское книжное издательство

Татарское книжное издательство представило свои издания в Горно-Алтайске на Первой Всероссийской книжной выставке-ярмарке «Книжный Горный Алтай» — детские издания, историческая литература, книги классиков татарской литературы и издания современных авторов.

В первый день работы выставки стенд издательства посетил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Генеральный директор Татарского книжного издательства Ильдар Сагдатшин рассказал об истории издательства, об издаваемых книгах и обсудил с главой варианты сотрудничества с регионом. В свою очередь глава Республики Алтай Олег Хорохордин отметил хороший выбор представленных книг и поделился, что, так же как и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, считает, что происхождение тюркского мира берет свое начало на Алтае.

Фото: Татарское книжное издательство

Всероссийская книжная выставка-ярмарка проходит 28 и 29 апреля в Национальной библиотеке имени М.В. Чевалкова в рамках семинара при поддержке Ассоциации книгоиздателей России. Она уже стала большим событием для всех книголюбов города. В ярмарке принимают участие более 30 издательств из разных регионов России. В программе мероприятия запланировано проведение круглых столов, мастер-классов издателей, писателей и книготорговцев.

В марте сообщалось, что в федеральный перечень внесли еще 20 учебников, разработанных для обучения детей на родном татарском языке. Также совместно с Татарским книжным издательством продолжается работа по внесению в этот список переведенных на татарский язык учебников.

Анна Тарлецкая