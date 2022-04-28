Под Тюменью загорелся ТЦ на площади 4,8 тысячи «квадратов»
В Ишиме Тюменской области загорелся торговый центр «Гагаринский». Площадь пожара составляет порядка 4,8 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
На месте работают спасатели, информации о пострадавших нет, передает «РИА Новости».
Загорелась крыша здания. Причины пожара неизвестны.
Вчера в Казани загорелось здание склада на Портовой улице. Огонь локализировали на площади 200 кв. м.
Татьяна ЛеухинаПроисшествия
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