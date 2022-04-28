В Татарстане Росреестр усилит контроль за деятельностью кадастровых инженеров

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Артем Костин заявил, что в республике усилят контроль за деятельностью кадастровых инженеров. Кроме того, планируется обновить рейтинг эффективности и результативности их деятельности.



По словам Костина, кадастровые инженеры — посредники между заявителем и Росреестром. Если люди обращаются к ним, то надеются получить положительный результат. Чтобы свести к минимуму возникновение решений о приостановлении или отказах в таких случаях, Росреестр планирует продолжить регулярные обучающие семинары для кадастровых инженеров.

Также ведомство разработало специальный алгоритм действий при выявлении нарушений, допущенных кадастровыми инженерами. Сделано это с целью повышения качества подготавливаемых Росреестром документов.

При обнаружении любой ошибки, приведшей к приостановлению кадастрового учета, Управление Росреестра по Татарстану будет информировать об этом саморегулируемую организацию, членом которой является специалист, ее допустивший. Затем СРО проведет проверку и вынесет соответствующее решение о дисциплинарной ответственности.

По данным Управления Росреестра по РТ, в 2021 году в Татарстане выявили около 6 тысяч нарушений земельного законодательства. Наибольшее их число приходилась на Казань (802) и Набережные Челны (337).



Дарья Акимова